Zoon van Marc Wilmots trekt naar Italië

Reno Wilmots verlaat KSV Roeselare en zet zijn voetbalcarrière voort bij het Italiaanse Avellino, het nummer dertien van de Serie B. Dat maakte zijn makelaarsbureau GAMK woensdagavond bekend.

De twintigjarige Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Op Schiervelde tekende hij begin augustus 2017 een contract voor twee seizoenen, maar ook bij de West-Vlamingen kwam hij niet aan de bak.

Een half seizoen later kan de middenvelder in de Serie B aan de slag. Zijn contractduur bij Avellino werd nog niet bekendgemaakt. In Campanië hoopt Wilmots in de voetensporen te treden van Samuel Bastien en Stéphane Omeonga, die na hun periode bij Avellino de poorten naar de Serie A openbeukten.