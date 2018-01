OH Leuven huurt Samy Kehli van Sporting Lokeren

OH Leuven heeft zijn tweede transfer van de wintermercato beet. Na eerder de Thaise nationale doelman Kawim Thamsatchanan te hebben binnengehaald, werd ook de huur van Samy Kehli bevestigd. De Franse middenvelder komt tot het einde van het seizoen over van Lokeren. OHL kon geen aankoopoptie bedingen.

De 27-jarige Kehli werd in eigen land opgeleid bij FC Metz. Doorbreken in het eerste elftal lukte echt niet, waarop de aanvallende middenvelder op huurbasis naar België trok. In de Proximus League ontpopte hij zich tot smaakmaker bij achtereenvolgens Virton (2013-2014) en Seraing United (2014-2015). Metz haalde hem nog even terug maar opnieuw lukte het Kehli niet zich tot basisspeler op te werken in het noordoosten van Frankrijk. Hij werd definitief van de hand gedaan aan Roeselare, waar hij vorig seizoen de belangstelling wekte van Lokeren.

Op Daknam kreeg Kehli aanvankelijk volop zijn kans, maar na 18 wedstrijden in de heenronde (en één goaltje), mag hij nu toch beschikken van coach Peter Maes. Zijn nieuwe club, OH Leuven, kent voorlopig een grijs seizoen in de Proximus League. Na in de eerste periode nipt Beerschot Wilrijk te hebben moeten voorlaten, komen de Vlaams-Brabanders er in de tweede periode veel minder aan te pas. Met een zesde plaats en negen punten na zeven wedstrijden lijkt promotie zeer moeilijk te gaan worden.