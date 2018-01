Bij Leeds lijken ze wel te denken dat ze Ruud Vormer hebben binnengehaald

Woensdag raakte bekend dat de Engelse traditieclub Leeds United linksachter Laurens De Bock weghaalt bij Club Brugge. De vraag is echter maar of ze zelf wel weten wie ze in huis gehaald hebben. Op sociale media pakte Leeds immers uit met een compilatiefilmpje waarin één goal van De Bock te zien is… en twee treffers van Ruud Vormer.

De Nederlander scoorde in de 5-0 zege van Club Brugge tegen Zulte Waregem van vorig seizoen immers twee keer op voorzet van De Bock, maar bij het eerste doelpunt is de pass van de nieuwbakken Leeds-speler zelfs niet te zien. Wel uitvoerig in beeld: de kopbal en de viering van Ruud Vormer.

Slecht gemonteerd of zouden ze het aan de andere kant van het Kanaal gewoon moeite hebben de twee uit elkaar te houden?