Gecontesteerde Zidane kreeg ondanks crisis bij Real Madrid wel al een contractverlenging

Real Madrid-coach Zinedine Zidane heeft woensdagavond, na de terugwedstrijd in de achtste finales van de Copa del Rey tegen Numancia (2-2) bevestigd zijn contract bij de Koninklijke te hebben verlengd tot medio 2020. Vijf maanden eerder liet de Fransman ook al vallen dat zijn contract verlengd was. Real Madrid heeft de nieuwe verbintenis echter nooit officieel naar buiten gebracht.

De Madrilenen hadden na een 0-3 zege in de heenmatch thuis voldoende aan een 2-2 gelijkspel tegen tweedeklasser Numancia om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Achteraf ging het nog maar eens om het contract van de stilaan gecontesteerde Zidane.

“Het nieuwe contract tot 2020 is getekend”, klonk het zelfzeker bij ‘Zizou’. Zidane werd in januari 2016 aangesteld en kende een droomdebuut. Met liefst acht trofeeën (op tien) was de lof groot. Dit seizoen leerde de Fransman echter ook de keerzijde van de medaille kennen. Na een uitmuntende prestatie in de Spaanse Supercup tegen Barcelona deze zomer stokte de motor. Op dit moment hebben de Madrilenen als nummer vier in de Primera Division liefst zestien punten achterstand op de Catalanen.

Ondanks zijn nieuwe contract beseft Zidane dat een contract voor een coach nooit als vanzelfsprekend mag gezien worden. “Ik bekijk alles match per match, seizoen per seizoen. Niet verder dan dat. Ik geniet van mijn job, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet hoe mijn leven er over twee of drie jaar zal uitzien. Ik weet hoe het er aan toe gaat in de trainerswereld.”

Geen enkele coach in de 21e eeuw zong het langer bij Real Madrid uit dan de 3,5 jaar van Vicente del Bosque. Zidane zou bij het uitdoen van zijn nieuw contract 4,5 jaar aan het roer staan.