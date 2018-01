Nigel Farage roept dan toch op tot tweede referendum over Brexit

LEES OOK. Farage: “Hele wijken in Brussel zijn no-gozones geworden”

Farage is van gedacht veranderd, zou verklaarde hij donderdagochtend in het programma ‘The Wright Stuff’ op Channel 5. De voormalige UKIP-leider was altijd tegenstander van een tweede referendum over de uitstap uit de Europese Unie, maar kwam daar nu op terug. “Misschien, heel misschien moet er toch een tweede referendum komen”, zo vertelde hij. “Om voor eens en altijd duidelijk te maken dat de Britten wel degelijk vóór de Brexit zijn. Dan kunnen de politici eindelijk stoppen met erover te klagen. Het percentage dat voor een uitstap zal stemmen, zal volgens mij nog veel groter zijn dan bij de eerste bevraging.”

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA