Man die verdacht werd van het leveren van dodelijke dosis drugs aan verslaafde jeugdvriendin is vrijgesproken

Tongeren / Heers - De man uit Heers die verdacht werd van het leveren van een dodelijke hoeveelheid GHB aan een zwaar verslaafde vrouw is door de correctionele rechtbank van Tongeren vrijgesproken. Volgens de rechters bestaat er twijfel of de beklaagde wel de leverancier was van de dodelijke dosis. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met GHB.

De feiten dateren reeds van 2014. Na een verblijf van een tiental jaren in Nederland kwam de man via Facebook terug in contact met zijn jeugdvriendin E.V. De vrouw kampte met een zware verslaving aan GHB en stond door een eerdere veroordeling voor drugsfeiten onder elektronisch toezicht waardoor ze haar appartement niet uit mocht komen.

Tijdens de zitting verklaarde de beklaagde dat hij haar regelmatig boodschappen en alcohol bezorgde. Op 11 september vroeg ze aan de beklaagde of hij haar “250 ml kan bezorgen”. Volgens het OM zou dat geslagen hebben op de fatale dosis GHB. In de nacht van 13 september kreeg de Dienst Elektronisch Toezicht een melding van de enkelband van E.V. die veroorzaakt werd door een zware val. Drie dagen later vonden de ouders van E.V. haar dood terug in de badkamer van haar appartement.

De beklaagde ontkende iets met GHB te maken hebben omdat hij als buitenwipper van dichtbij de verwoestende effecten van de drug gezien heeft. In het uitgebreide vonnis schrijven de rechters dat er in het strafdossier verschillende dealers opduiken die E.V. van GHB voorzagen. Daarom is het niet zeker dat de beklaagde de leverancier was van de dodelijke GHB en werd hij vrijgesproken.