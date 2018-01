Karelis met pijn in de borststreek naar ziekenhuis, Genk moet Griekse spits opnieuw tijdje missen

Racing Genk zal het voor even zonder haar Griekse spits Nikos Karelis moeten doen. Karelis kreeg woensdagnacht in Benidorm, waar Genk op winterstage is, pijn in de borstreek en in ziekenhuis werden bloedklontertjes in de longen vastgesteld. Hij blijft twee nachten in het ziekenhuis en zal dan met de auto huiswaarts keren.

“Nikos kreeg vannacht pijn in de borststreek en ging vanmorgen ter controle naar het ziekenhuis”, meldt Racing Genk op haar website. “Daar bleek dat hij opnieuw last heeft van longembolie, bloedklontertjes in de longen. Iets wat hem eerder (na zijn kruisbandoperatie) ook al even aan de kant hield. Nikos neemt nu medicatie en er is geen gevaar. Hij moet wel twee nachten ter controle in het ziekenhuis blijven. Hij mag ook niet vliegen en zal dus terugkeren naar België met de wagen. Van zodra het kan sluit Nikos terug aan bij de groep.”

Voor Karelis was 2017 een zeer frustrerend jaar. De Griek miste alle wedstrijden tot eind oktober met eerst een kruisbandblessure en vervolgens longembolie. Ook 2018 begint nu in mineur voor de Genkse prijsschutter.