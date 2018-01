Nadat ze op festival betast werd, lanceerde vrouw topless ‘glitter mars’. Nu krijgt ze vreselijke bedreigingen

Wat een positieve “glitter mars” moest zijn tegen seksueel misbruik, is uitgedraaid in enkele harde en pijnlijke bedreigingen. Tegenstanders hebben gedreigd om met een auto op de menigte van vrouwen in te rijden tijdens de optocht in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

De Amerikaanse Madeline Anello-Kitzmiller (20) en de Nieuw-Zeelandse Jolene Guillum-Scott (22) waren het initiatief gestart om een “glitter mars” te houden. Dat deden ze nadat Madeline tijdens het Rhythm & Vines festival betast werd op oudejaarsnacht, toen ze topless met een bedekking vol glitter stond te dansen. Een omstander kon het moment filmen. Op de beelden is te zien hoe een man naar de twintiger toeloopt en haar brutaal vastgrijpt. De 20-jarige vrouw sloeg hem zonder aarzelen en joeg hem achterna. De man werd uit het festival gezet.

Nu wilden Madeline en Jolene vrouwen aansporen om op straat te komen tegen seksueel misbruik en aanranding. Om een statement te maken wilden ze dat zo veel mogelijk mensen hun blote borsten zouden versieren met glitter, net zoals Madeline dat deed tijdens de aanranding. “De mars was bedoeld om mensen bewust te maken van de problemen rond seksueel misbruik. We willen discussies starten over de betekenis van “wederzijdse toestemming”. Niet over glitterende borsten. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is gewoon een statement.”

Madeline en Jolene. Foto: ISOPIX

Vreselijke verwensingen

Binnen de 24 uur stond hun telefoon roodgloeiend. Ze kregen weinig steunbetuigingen, integendeel. Enkele vreselijke bedreigingen kwamen tot bij hen. “Ik kon het amper geloven, die commentaren”, reageert Jolene uit Auckland tegen News.AU. “Ik zakte gewoon wenend in elkaar.” De opmerkingen waren immers allesbehalve mals.

“Stomme trien, waar is je pornoprofiel?” klonk het. Verschillende scheldwoorden werden naar hun hoofden geslingerd. “Hoer, slet, trut. We werden overspoeld door verschrikkelijke typische uitingen van deze verkrachtingscultuur. Zo veel mensen zeiden dat we het zelf zochten. Vreselijk”, aldus Madeline. Bij verwensingen bleef het niet: een Facebookgebruiker liet doodsbedreigingen achter en alludeerde op een aanslag met een wagen op de mars.

Zetten door

Toch zijn Madeline en Jolene strijdvaardiger dan ooit. De mars gaat gewoon door en er zouden al een honderdtal vrouwen ingeschreven zijn. “Ik wil vastbesloten rechtstaan om mensen van alle genders en alle leeftijden en alle lichaamstypen een hart onder de riem te steken. Die stemmen zijn al veel te lang weggedrukt, we hebben hen veel te lang genegeerd.” De opbrengst van de mars gaat naar een organisatie die slachtoffers van seksueel misbruik en aanranding helpt in Nieuw-Zeeland.