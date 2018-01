Opmerkelijke transfer: relatief onbekende spits krijgt monstersalaris en is door nieuwe regel even duur als Kevin De Bruyne

Duurder dan de overgang van Philippe Coutinho van Liverpool naar FC Barcelona (160 miljoen euro) zullen de transfers deze winter niet meer worden. Toch is er nog een grote transfer in de maak. Een Chinese eersteklasser gaat namelijk 74 miljoen euro betalen voor ene Cédric Bakambu.

Als u de Congolese spits niet kent, is het u vergeven. De 26-jarige Bakambu speelt sinds 2015 voor het Spaanse Villarreal, nadat hij de overstap maakte van het Turkse Bursaspor en opgeleid werd in Frankrijk bij Sochaux. Villarreal betaalde 7,5 miljoen euro voor de Congolese international, die in 105 optredens voor de club 47 doelpunten scoorde. Dit seizoen deed hij negen keer de netten trillen in La Liga.

Bakambu stond in het verleden in de belangstelling van een aantal Engelse clubs en ook FC Barcelona toonde interesse. Maar het wordt dus de Chinese Super League voor de Congolees. “Zijn transfer is rond”, zei Villarreal-coach Javi Calleja deze week. “Het is in het belang van alle partijen en ze gaan zijn afkoopclausule betalen.”

Even duur als De Bruyne

Calleja had het over de Chinese eersteklasser Beijing Guoan, vorig seizoen negende in de Super League. De club zal de afkoopclausule van 40 miljoen euro betalen, maar daarbovenop moeten Guoan nog extra belastingen op tafel leggen. Bakambu is een internationale transfer en daarop wordt sinds kort een zware taks geheven. Daardoor komt de totale transfersom van de spits op 74 miljoen euro.

Dat maakt Bakambu in één klap even duur als Kevin De Bruyne en de duurste Afrikaanse voetballer ooit. Tot nu toe was die eer weggelegd voor Mohamed Salah, die vorige zomer voor 42 miljoen euro van Roma naar Liverpool verhuisde. Normaal zou het record in handen zijn gekomen van Naby Keita, die volgende zomer naar Liverpool gaat voor 54 miljoen euro (plus een bonus) maar Bakambu is hem dus te snel af.

De Congolees zal in China ook een van de beste betaalde spelers worden met een jaarsalaris (netto) van liefst 18 miljoen euro. Sinds het vertrek van Carlos Tevez doen enkel Hulk en Oscar beter met jaarsalarissen van 20 miljoen euro.