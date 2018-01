REACTIES. “Ik ben geschokt. Ze was een lachend gezicht met vanbinnen veel tristesse”

Asse - Vrienden en collega’s reageren geschokt op het onverwachte overlijden van comédienne Lies Lefever. “Het is echt verschrikkelijk, ik snap het niet”, zegt Kamagurka. “Het zal nog een paar dagen duren voor ik over de schok heen ben”, zegt ook Martin Heylen.

Lies Lefever overleed in de nacht van woensdag op donderdag in haar woning in Asse. Haar man vond haar in de keuken. Alles wijst op een ongeval.

De 37-jarige Lefever werd vooral bekend bij het grote publiek toen ze het voorprogramma van een van Philippe Geubels’ zaalshows mocht verzorgen. Volgende maand zou ze 38 jaar worden.

Philippe Geubels: “Een madam naar mijn hart”

“Met een grote schok werd ik vandaag met het overlijden van Lies geconfronteerd. Naast tranen kwamen ook spontaan de ontelbare herinneringen van de fijne momenten die we deelden op podia en in kleedkamers. Altijd vrolijk, recht voor de raap, voluit levend. Vol humor en (zelf)relativering, maar nooit ten koste van een ander. Een madam naar en in mijn hart”, reageert Philippe Geubels aan Nieuwsblad.be. “Haar heengaan is een groot verlies, als artieste, maar vooral als mens. Mijn hart is nu vooral bij haar man, kinderen en familie. Rust zacht, lieve Lies.”

Kamagurka: “Ze kon een publiek na twee minuten inpakken”

Foto: ggm

Acht jaar geleden nam Kamagurka haar mee met een reeks optredens van hem in Nederland en België. “Op het einde van de rit speelden we samen sketches, heel plezant. Iemand met groot talent voor muziek en liedjes schrijven en ze kon ook het publiek na twee minuten inpakken”, aldus Kamagurka donderdagochtend op Radio 1.

“Ze was zeer ontwapenend. Er was geen enkel verschil tussen hoe zij naast het podium en op het podium was. Ze was juist dezelfde dame. We hebben veel gelachen. Zij maakte ook van haar handicap totaal geen problemen. Zij heeft ooit Sinterklaas gespeeld in een sketch en ik was dan zwarte piet. Ik vind het verschrikkelijk, ik ben er echt niet goed van. Ze kon zichzelf en de wereld heel goed relativeren.”

Martin Heylen: “Lachend gezicht met van binnen veel tristesse”

Foto: pn

Voor zijn programma Heylen en de Herkomst keerde Martin Heylen in 2015 met Lies Lefever terug naar Rwanda. “Het zal nog een paar dagen duren eer ik over de schok ben van het zo plotse overlijden van Liesje. Ik mocht haar goed leren kennen tijdens onze reis naar Rwanda. Liesje had het me zelf voorgesteld. We wisten vooraf dat het een heftig weerzien zou zijn met die plek. In Rwanda is Liesje door haar ouders in een beerput met afval en chemicaliën gegooid. Die hebben haar ogen aangevreten, waardoor Liesje slechtziend werd.”

Martin Heylen en Lies Lefever zijn teruggekeerd naar de plek. “De put zelf was er niet meer. Maar vlakbij troffen we wel twee mannen die destijds Liesje uit de put hebben gehaald. Liesje vloog hen huilend in de armen. Een heel intens moment.”

Het overlijden van Lies Lefever komt als een schok voor Heylen. “Ze was een echte clown”, zegt hij, “een lachend gezicht met van binnen veel tristesse. Een vrouw die al kind daar haar ouders in een beerput is gegooid. Dat blijft altijd plakken. Liesje zei het met zoveel woorden: ik ben een wegwerpkindje.”