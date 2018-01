Politie van Brugge vraagt hulp om deze hooligans te herkennen bij rellen tijdens Club Brugge-Antwerp

Brugge - Het onderzoek rond de rellen tijdens en na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp is nog niet afgerond. Er gebeurden reeds enkele aanhoudingen maar de Lokale Politie Brugge vraagt nu extra hulp om enkele mensen te kunnen identificeren met een filmpje op Facebook.

“Het onderzoek rond de rellen tijdens en na de voetbalwedstrijd Club-Antwerp loopt nog steeds”, klinkt het bij de Lokale Politie Brugge. “Hoewel er reeds enkele aanhoudingen zijn gebeurd, hopen we nog enkele mensen te kunnen identificeren. Nuttige informatie rond de omcirkelde personen in dit filmpje, mag je sturen naar CluAnt@politiebrugge.be. Bedankt voor jullie hulp!”

Nederlandse hooligans in stadion

Onder meer Nederlandse hooligans hebben op 22 oktober een ravage aangericht tijdens en na de zwaarbeveiligde match Club Brugge-Antwerp. Enkele tientallen raakten met een vals ticket binnen in het stadion en na de wedstrijd werden al 120 relschoppers opgepakt die in de clinch gingen met de ordediensten.

Het moet nochtans de best beveiligde wedstrijd van het jaar zijn geweest. Met in totaal 400 agenten zette de politie alles op alles. En toch slaagden tientallen Nederlandse supporters van ADO Den Haag, de Nederlandse zusterclub van Club Brugge, erin om met een vals ticket binnen te geraken. Voor de wedstrijd waren er al geruchten dat ook Nederlandse hooligans zich met de match Club Brugge-Antwerp zouden komen bemoeien. Maar dat ze op die manier de beveiliging konden omzeilen, doet toch de wenkbrauwen fronsen. Club Brugge had ­namelijk eerder ook al alle Antwerp-supporters getraceerd die zich lid maakten van een Brugse supportersclub om zo tickets tussen de thuissupporters te kunnen bemachtigen. Die tickets werden allemaal geannuleerd. Het toont aan dat Club Brugge er alles aan wou doen om supporters met verkeerde bedoelingen te weren.

Ware veldslag achteraf

Na de wedstrijd kwam het tot zware rellen op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. De politie werd bekogeld met allerhande projectielen waardoor maar liefst twaalf politiemensen verwondingen opliepen.

Om die daders te identificeren werden al de beschikbare camerabeelden van de helikopter van de federale politie grondig geanalyseerd. De speurders maakten ook gebruik van de beelden die door omwonenden en getuigen aan de Brugse politie bezorgd werden. Op die manier kon al de betrokkenheid van drie verdachten met 100 procent zekerheid aangetoond worden, zij werden door de politie opgepakt en werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om West-Vlamingen die tot de harde kern van Club Brugge behoren.

Tijdens de rellen werd ook het autootje van een mindervalide schoenmaker gesloopt. In de nasleep van de rellen hield Club Brugge een crowdfunding om dat slachtoffer te vergoeden.