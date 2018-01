Gulle schenker redde Louis (80) uit de kookpot, maar nu is de megakreeft van acht kilo toch bezweken

Louis, een tachtigjarige kreeft uit Canada, riskeerde tijdens de feestdagen geserveerd te worden op het bord van een hongerige klant. En omdat hij zo uniek is, wou een Nederlandse restauranthouder hem zelfs veilen aan de hoogstbiedende klant. Die laatste zag de kreeft dan weer liever in een opvangtehuis, zodat hij daar een mooi pensioen kon genieten. Een verhaal met een mooi einde. Of toch niet?

Restauranteigenaar Fausto Albers van The Louisiana Lobstershack in Haarlem was zwaar onder de indruk toen hij plots een tachtig jaar oude kreeft van 8,2 kilo in handen kreeg. Hij vond het exemplaar, afkomstig uit Canada, zo bijzonder, dat hij moeite had om het zeedier zomaar in de pan te zwieren. “Dus is het idee ontstaan om hem te veilen voor het goede doel. We hebben gekozen voor ‘The Ocean Cleanup’, een organisatie die afval uit oceanen opruimt”, zegt Albers aan Algemeen Dagblad. De chef-kok van het restaurant zou de kreeft dan exclusief bereiden voor de hoogste bieder.

Maar klant Yvonne van Eerden oordeelde anders. Ze mocht dan wel 400 euro bieden, toch zag ze de kreeft liever niet op haar bord. “Ik ben geen dierenactivist en ook geen vegetariër”, vertelt ze aan Algemeen Dagblad. “Maar er moest een manier te vinden zijn om geld in te zamelen èn dit prachtige exemplaar te laten leven. Hij is toch geen tachtig geworden om zomaar te eindigen in de pan?”

Stress en leeftijd

Louis vond uiteindelijk een onderkomen in het Dolfinarium in Harderwijk. Daar kreeg hij een groot privé-verblijf, vlakbij het roggenbassin. Ook Albers vond het de meest geslaagde oplossing: “Dit is de beste uitkomst die we konden wensen.”

Maar het pensioen van de tachtigjarige bleek van korte duur. Op oudejaar lag het beest plots levenloos in zijn aquarium. Vermoedelijk is Louis bezweken aan de stress, in combinatie met zijn ouderdom. Zijn adoptiemoeder Yvonne vindt het alvast “doodzonde”: “Nu heeft alleen het goede doel er iets aan gehad en Louis niets.”