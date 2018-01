Achttien personen aangehouden in drugsonderzoek van Belgische en Nederlandse justitie

Hasselt -

De Nederlandse en Belgische justitie hebben een grootschalige drugsorganisatie opgerold. Achttien personen zijn aangehouden. In ons land zijn veertien verdachten gearresteerd, terwijl in Nederland vijf personen opgepakt werden. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie in Hasselt, in aanwezigheid van federaal procureur Frédéric Van Leeuw, de Limburgse procureur Guido Vermeiren, de Nederlandse officier van Justitie Fred Westerbeke van het landelijk parket, Wilbert Paulussen diensthoofd van de landelijke recherche en van Kris Vandepaer, directeur van de Limburgse FGP.