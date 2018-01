In Duitsland zijn ze wél tevreden over de videoref: 37 verkeerde beslissingen vermeden

De Duitse Voetbalbond (DFB) en Voetballiga (DFL) hebben zich kort voor de terugronde in de Bundesliga uitgesproken voor het gebruik van de videoref (VAR). En in tegenstelling tot in België zijn ze in Duitsland wél tevreden. Dankzij de videotechnologie werden 37 verkeerde beslissingen vermeden.

“De DFB en DFL zijn er absoluut van overtuigd dat videobeelden het spel eerlijker hebben gemaakt”, stelde DFL-directeur Ansgar Schwenken donderdag op een persconferentie in Frankfurt am Main. “Het glas is volgens ons voor drie vierde vol. De videoref is een correct hulpmiddel om tot de juiste beslissingen te komen.”

In de 153 wedstrijden in de eerste helft van het huidige Bundesligaseizoen werden 1.041 beslissingen van de scheidsrechters herbekeken. In vijftig gevallen raadde de videoref de scheidsrechter aan om zijn beslissing bij te stellen. Een correctie gebeurde in 48 gevallen, 37 van deze interventies werden als juist beoordeeld.

Volgens de DFB betekent dit dat enerzijds 37 verkeerde beslissingen vermeden werden dankzij de videoref. Anderzijds kwamen op deze manier elf foutieve beslissingen tot stand. “Deze elf verkeerde beslissingen moeten tot nul herleid worden in de terugronde, want zij zorgen deels voor het slechte imago van de videoref”, besloot Schwenken.