Rechter tegen zwalpende bestuurder met kinderen op achterbank: “Awel, u bent óók een onnozelaar”

Linkebeek - Een man die onder invloed én met zijn kinderen op de achterbank aan het zwalpen was op de steenweg in Linkebeek, is zijn rijbewijs anderhalve maand kwijt. En hij kreeg een serieuze veeg uit de pan van de politierechter.

Een beklaagde van Poolse afkomst stond donderdag niet zonder schaamte voor de politierechtbank van Halle. De man moest verschijnen omdat hij op 1 januari van vorig jaar op de Alsembergsteenweg in Linkebeek werd betrapt met 2,46 promille alcohol in het bloed. De politie merkte dat de man zijn wagen helemaal niet in de hand had. De auto zwalpte over de hele breedte van de weg, en kwam af en toe zelfs op het voetpad terecht. De politie zette de wagen aan de kant, en stelde tot haar grote ontzetting vast dat er twee kinderen op de achterbank zaten. Ze bleken slechts vier en negen jaar oud. De chauffeur was niet alleen onder invloed, maar had ook een kapot gescheurd T-shirt aan. Ook had hij bloedvlekken ter hoogte van zijn neus. Dat alles bleek het gevolg van een uit de hand gelopen echtelijke ruzie.

Onverantwoord

Rechter Johan Van Laethem spaarde zijn kritiek niet. “Eerder deze week noemde een collega-politierechter een beklaagde een onnozelaar. Awel, u bent er ook een”, sprak de rechter. “Die twee jonge kinderen die mee in de wagen zaten, die zijn uw verantwoordelijkheid. Maar wat u deed, was totaal onverantwoord.” De man, zelfstandige van beroep, gaf aan dat hij intussen inmiddels is van zijn vrouw en dat de relatie tussen hen is genormaliseerd. Er is ook een regeling rond het omgangsrecht met de kinderen.

LEES OOK: Rechter steekt niet weg wat hij over bestuurder denkt die met hele gezin door dorp scheurt: “Onnozelaar”

De man moet zijn rijbewijs 45 dagen inleveren, en krijgt het pas terug als hij slaagt in een medisch en psychologisch examen. Verder kreeg hij een effectieve boete van 560 euro. Betaalt hij die niet, komt er een extra rijverbod.