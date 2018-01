Een wegwerpkindje, letterlijk. Hoe Lies Lefever haar tragische geboorte haar hele leven met zich meedroeg

Asse - Totaal onverwacht is comédienne Lies Lefever (37) vannacht overleden. “Een echte clown”, zegt programmamaker Martin Heylen, “een lachend gezicht, maar van binnen veel tristesse. Een vrouw die als kind door haar moeder in een beerput is gegooid. Dat blijft altijd plakken. Liesje zei het met zoveel woorden: ik ben een wegwerpkindje.”

