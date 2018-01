Doelman over de bizarre kijk van ex-voorzitter Duchâtelet op voetbal: “Hij zei dat ik te weinig assists gaf”

Oostende-doelman William Dutoit heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan in een interview met Sport/Voetbalmagazine. “Roland Duchâtelet begreep niet waarom ik nog geen assist had gegeven”, vertelde hij over de toenmalige voorzitter van zijn ex-club STVV.

Dutoit sprak in zijn periode bij STVV maar één keer met grote baas Roland Duchâtelet, onthult hij. De twee woonden allebei in het complex rond Stayen en toen Duchâtelet zijn doelman op zijn terras met zijn zoontje zag spelen, nodigde hij hem uit langs te komen op een feestje. “We geraakten aan de praat en al snel ging ons gesprek over voetbal”, herinnert Dutoit zich bij Sport/Voetbalmagazine.

“Ik had in mijn eerste wedstrijden een paar clean sheets behaald, waaronder een tegen Anderlecht, maar toch was Duchâtelet teleurgesteld over mijn seizoensbegin. Hij begreep niet waarom ik nog geen assist had gegeven aan onze aanvallers… Hij wilde dat ik meer passes zou geven richting onze snelle spitsen. Ik wist eerst niet wat te denken: was hij nu serieus of maakte hij een grap? Maar hij meende het dus echt.”

Roland Duchâtelet. Foto: © Tom Palmaers

De ontmoeting vond volgens Dutoit plaats in de zomer van 2016. Eind dat jaar werd de keeper verkocht aan KV Oostende, waar hij tegenwoordig vast tussen de palen staat.

Sinds 1 januari is ondernemer Roland Duchâtelet geen eigenaar meer van STVV. Hij verkocht de club aan Japans internetbedrijf DMM. Dat betekende ook meteen het einde van zijn activiteiten in het Belgische voetbal, waar hij zich geregeld had laten opmerken met eigenzinnige beslissingen.