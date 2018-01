Ook Michel Van den Brande slachtoffer van oplichtersduo: “Nog steeds op 18.000 euro aan het wachten”

Brugge / Temse - Ook Michel Van den Brande van stellingbedrijf Kontrimo is destijds het slachtoffer geworden van het notoire oplichtersduo Carine B. (42) en haar dochter Sherlyn D. (23). “Ze moeten ons nog een openstaande factuur van 18.100 euro betalen, maar ik vrees dat ik dat geld nooit meer terug zal zien”, klaagt de ster uit ‘The Sky is the Limit’.

Carine en Sherlyn contacteerden Van den Brande drie jaar geleden in opdracht van hun intussen failliet verklaarde vastgoedkantoor Appel in Zeebrugge. “Ze vroegen ons om een stelling te plaatsen rond een groot landhuis in Moerkerke. Kostenplaatje: 18.100 euro. Maar na enkele weken hadden we nog steeds geen enkele cent gezien. Toen we het tweetal daarmee wilden confronteren, gaven ze niet thuis. Zelfs niet na verschillende aanmaningen, een deurwaarder en een advocaat”, vertelt Van den Brande.

Na enkele maanden is het team van Kontrimo de stelling dan maar opnieuw gaan afbreken. “Maar op die manier hebben we ons materiaal een tijdlang niet op andere werven kunnen plaatsen, waardoor we heel wat inkomsten zijn mislopen”, zegt de stellingbouwer.

“Op een bepaald moment ben ik dan maar zelf eens naar hun vastgoedkantoor in Zeebrugge gereden. Maar dat bleek leeg te zijn. Toen ging er plots een lichtje branden en wist ik dat er meer aan de hand was.”

Grote sier

De procedure van Kontrimo tegen het tweetal loopt nog steeds, al vreest Van den Brande dat hij wellicht nooit meer zijn geld zal zien. En dat frustreert hem. “Want ik blijf maar controles krijgen en boetes betalen, terwijl zij wel lange tijd met mijn geld grote sier konden maken in Knokke.”

Carine en Sherlyn zijn intussen door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van oplichting. Vrijdag zal de Brugse raadkamer beslissen of ze langer in de cel moeten blijven.