Plassen op reclame kan korting opleveren bij IKEA

Brussel - Meubelgigant IKEA heeft in Zweden een advertentie met ingebouwde zwangerschapstest laten publiceren in magazines. Als een zwangere vrouw op de pagina plast, komt een lagere prijs tevoorschijn voor een wieg. Dat melden Zweedse media.

“Op deze advertentie plassen, kan je leven veranderen”, staat bovenaan de advertentie. In een filmpje op Youtube legt het bedrijf uit dat het volstaat te plassen op een strook onderaan de advertentie. Wie zwanger is, krijgt even later een lagere “family”-prijs te zien voor een wieg.