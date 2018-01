Natasha is allergisch voor alles, zelfs voor haar eigen tranen: nu maakt ze toch haar grootste droom waar

De Britse Natasha Coates is allergisch voor bijna alles van het weer tot haar eten door een zeldzame aandoening. Ze is nog maar 22 jaar oud, maar haar leven is verschrikkelijk gecompliceerd. Toch vecht ze door, in de hoop om een beroemde gymnast te worden. Nu is ze klaar om haar verhaal te delen, want ze heeft ondanks alles haar grootste droom kunnen verwezenlijken.

Foto: ISOPIX

Een allergie voor huisstofmijt of katten is niet ongewoon, maar bij Natasha gaat haar ziekte nog heel wat stappen verder. Van verkeerde voedingsmiddelen zwelt haar keel en haar tong op, waardoor ze kan stikken. Haar tranen zorgen ervoor dat er een grote rode uitslag op haar gezicht komt. Zelfs een plotse verandering in het weer kan haar fataal worden, omdat de luchtdruk haar anders doet reageren. Badproducten, deodorants, sprays, verzorgingsmiddelen, make-up, voedsel, het veroorzaakt allemaal problemen. “Als ik het even samenvat: ik ben allergisch voor alles”, vertelt Natasha.

Als het nu stabiel of duidelijk was, dan kon de jonge vrouw de slechte dingen schrappen. Soms valt het echter voor dat ze de ene dag perfect een fruitsap kan drinken, maar dat de drank de volgende dag een immense allergische reactie veroorzaakt. Migraine, koorts, jeuk, hoofdpijn, epilepsieaanvallen: de symptomen veranderen steeds.

Met als gevolg: Natasha kan amper dingen doen die gezonde 22-jarigen kunnen. “Ik kan geen alcohol drinken, ik kan niet op café, ik kan niet tegen omgevingen met eten en rook. Het is enorm moeilijk om mee te leven. En nog moeilijker om gelukkig te zijn.”

Zeldzame aandoening

MCAS, oftewel het Mast Cell Activation Syndrome. Zo heet de zeldzame aandoening waarmee Natasha al sinds haar achttiende verjaardag mee te kampen heeft. De auto-immuunziekte zorgt ervoor dat haar cellen overreageren op verschillende triggers, waardoor er schijnbaar allergische reacties komen. Als Natasha zichzelf niet op tijd kan verwijderen van de dreiging, dan kan ze in een anafylactische shock terechtkomen, wat dodelijk kan zijn.

“Mestcellen heten ze, de cellen die dit veroorzaken. Ze leven in mijn beenmerg en ze omringen al mijn belangrijke organen. Maar de cellen reageren niet zoals het moet. Het is eigenlijk heel simpel: als ik een heel klein beetje allergisch ben, dan raakt alles meteen ontregeld door allerlei chemische reacties”, legt Natasha uit. Zo was het niet altijd, maar sinds 2012 kan ze niet anders dan ermee omgaan. Enkele keren eindigde ze op het nippertje net op tijd in het ziekenhuis, maar ze blijft vechten voor haar leven.

Foto: ISOPIX

Vecht door

Toch houdt ze het hoofd hoog. “Ik moet mijn haren afscheren, dus ik probeer zo veel mogelijk mooie looks te verzinnen voor mijn kaal hoofd. Elke bezoeker moet zijn handen desinfecteren en we maken continu ons huis schoon. Ik heb ook een mondmaskertje om de pollen en het stof niet te veel in te ademen”, vertelt ze. Ondertussen heeft ze al meer dan 250 EpiPennen gebruikt om zichzelf met adrenalineshots te kunnen redden.

Foto: ISOPIX

Dat is niet alles. Hoewel Natasha haar lichaam steeds tegenwerkt, probeert de jonge vrouw toch haar droom na te jagen als gymnast. “Niet simpel, want soms voel ik mijn voet niet eens. Of doen mijn handen ineens pijn door een allergische reactie, maar ik kan me natuurlijk niet zomaar laten vallen. Toch, het is een therapie voor mij. Het houdt mijn hoofd gezond en dat is zo belangrijk”, zegt de jonge vrouw. Dat maakt me zo positief! En daardoor voel ik me steeds beter en beter.”

Na al het strijden mag Natasha fier zijn. Sinds kort is de Britse een gymnast in de Britse Kampioenschappen voor mensen met een beperking. Ze vecht zo sterk dat ze ondertussen de nummer één is in het Verenigd Koninkrijk. “Ook al kijken mensen soms raar, ik ben er fier op. Zij zien niet wat er mis met mij is. Bij een beperking denken ze aan een rolstoel, of aan verloren ledematen. Maar ook bij mij beperkt de MCAS mijn leven op een dagelijkse basis.”

Foto: ISOPIX

Inspiratie voor anderen

Natasha wil nu haar verhaal delen met de wereld om mensen met dezelfde aandoening een hart onder de riem te steken. “Toen ik deze beperking voor het eerst kreeg, was er niemand waarnaar ik kon opkijken. Geen voorbeeld. Ik wil dat rolmodel worden voor hen die het ook moeilijk hebben”, besluit Natasha.

Foto: ISOPIX