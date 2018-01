GERUCHTEN. United wil City de loef afsteken voor topper, Liverpool wil weer toeslaan en bod op Dendoncker

De transfermarkt in januari is nu elf dagen open. Er werden al enkele serieuze transfers gerealiseerd, maar er zijn er mogelijk nog een aantal in de maak. Zo blijft de vraag wat de volgende bestemming is van Alexis Sanchez.

Manchester Derby

Het is ondertussen bekend: Alexis Sanchez is na dit seizoen einde contract en wil weg bij Arsenal. Rest de vraag: vertrekt de Chileen deze maand nog of wacht hij tot hij een vrije speler is in de zomer? Manchester City leek de beste kaarten in handen te hebben. De Citizens zouden reeds een persoonlijk akkoord hebben met Sanchez en 23 miljoen euro geboden hebben bij Arsenal.

Volgens The Guardian en Sky Italia is nu echter stadsrivaal Manchester United op het transfertoneel verschenen. De Red Devils zouden ook meteen een bod uitgebracht hebben bij de Gunners, eentje van 28 miljoen euro. Daarnaast zou United Henrikh Mkhitaryan in de deal willen betrekken, waardoor Arsenal meteen een waardige vervanger in huis heeft. Vraag is of Sanchez dezelfde loonsverwaarden zal krijgen op Old Trafford. Bij City zou hij 15 miljoen euro per jaar krijgen.

Er beweegt wat in Liverpool

Ondertussen bij Liverpool… De Reds legden afgelopen zomer de transfer van Naby Keita voor volgende zomer reeds vast. Liverpool betaalt dan 50 miljoen euro plus een stevige bonus aan RB Leipzig. De middenvelder zou normalerwijze het huidige seizoen volmaken in de Bundesliga, maar daar komt mogelijk verandering in.

BILD en The Guardian melden namelijk dat Keita wellicht een halfjaar eerder de overstap maakt naar de Premier League. Liverpool zou bereid zijn 15 tot 20 miljoen euro bovenop het al eerder overeengekomen bedrag te betalen aan de Duitse club. Die heeft op zich de centen niet meteen nodig, maar zou moeten voldoen aan de Financial Fair Play waardoor het extra inkomsten nodig heeft.

Bod op Dendoncker

Niemand weet precies of Leander Denconker ook na januari nog voor Anderlecht speelt. “Er is interesse voor enkele van onze sterkhouders, maar het is niet de bedoeling om onze ploeg te verzwakken. Dendoncker was in de vorige transferperiode al druk gesolliciteerd, maar we gaan ons pronkstuk niet zomaar laten gaan. Tenzij voor een waanzinnig bod misschien. Dat zijn zaken die besproken worden. Een transfer voor 25 à 30 miljoen euro kan, maar dan moeten we ook meteen een vervanger klaarstaan hebben”, klonk het uit de mond van manager Herman Van Holsbeeck.

Donderdag meldt The Daily Express dat West Ham nu ook officieel een bod heeft uitgebracht op Denconker. Dat zou volgens de Britse krant 19 miljoen pond bedragen. Dat is iets meer dan 21 miljoen euro. Als we de woorden van Van Holsbeeck lezen, niet voldoende dus om een transfer te realiseren. Al kan er op termijn een hoger bod komen aangezien de Hammers Javier “Chicharito” Hernandez willen verkopen en er is interesse uit Amerika.

Trainersgekte

Chelsea lijkt dit seizoen naast de Premier League-titel te grijpen en zou deze zomer wel eens zonder trainer kunnen zitten. Althans voor even, als we onder andere Corriere dello Sport mogen geloven. Antonio Conte zou op serieuze interesse kunnen rekenen van Paris Saint-Germain. De Italiaan zou na dit seizoen naar Parijs verhuizen, terwijl de Blues Juventus-coach Massimiliano Allegri in huis willen halen als vervanger van diens landgenoot. Al wil Juve zijn trainer niet meteen kwijt.

En dan is de trainersgekte nog niet voorbij. Na liefst 21 jaar als coach zou Arsenal eindelijk bereid zijn om Arsène Wenger aan de kant te schuiven. Dat zou gebeuren in de zomer van 2019, wanneer het contract van de Fransman afloopt. De Gunners zouden zelfs al een principeakkoord hebben met de opvolger van Wenger: Carlo Ancelotti. Die zou in Londen 10 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Andere geruchten:

- Manchester United heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid en prijs van het 18-jarige Ajax-talent Justin Kluivert. De Red Devils zijn ook in gesprek met PSG-speler Lucas Moura. (Goal/The Mirror)

- Inter leidt de dans om Rafinha Alcantara over te nemen van FC Barcelona. De Nerazzurri willen de Braziliaan huren met een aankoopoptie van 18 miljoen euro. (Mundo Deportivo)

- Inter denkt ook aan een huurovereenkomst voor Liverpool-aanvaller Daniel Sturridge. Daarnaast hebben ze interesse om André Schürrle weg te halen bij Borussia Dortmund. (Sky Italia)

- Manchester City wil rond de tafel gaan zitten met Raheem Sterling om hem een nieuw contract aan te bieden, met een weeksalaris van 280.000 euro. (The Guardian)

- Liverpool wil dan weer een nieuw contract geven aan Roberto Firminho. Het contract zou er eentje zijn dat de Braziliaan voor de rest van zijn carrière op Anfield kan houden. (The Telegraph)

- Theo Walcott kan zowel naar Southampton als naar Everton. Arsenal wil echter 35 miljoen euro voor de Engelse aanvaller. (Liverpool Echo)