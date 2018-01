Tortol Lumanza (ex-Standard) maakt overstap naar Turkse eersteklasser

De Turkse eersteklasser Osmanlispor heeft donderdag de komst van Tortol Lumanza aangekondigd. De 23-jarige Antwerpenaar komt over van het Noorse Stabaek.

Lumanza, een jeugdproduct van Beerschot, Anderlecht en Standard, maakte in 2013 zijn debuut in professioneel voetbal op huurbasis bij STVV. Het seizoen erop kreeg hij zijn kans in de hoofdmacht bij de Rouches, maar ondanks 21 optredens kon de middenvelder niet helemaal overtuigen.

Na een seizoen als ‘niet-profspeler’ bij Waasland-Beveren, koos de Antwerpenaar in januari 2017 na een half jaar zonder club voor zijn eerste buitenlands avontuur. In Noorwegen bij Stabaek hervond Lumanza het spelplezier en na 32 wedstrijden (en drie goals) volgt nu de overstap naar de Turkse Süper Lig.

Osmanlispor is aan een tegenvallende campagne bezig. Het team uit Ankara, dat sinds augustus Branislav Ninaj huurt van Lokeren, staat voorlopig veertiende in de Turkse eerste klasse, met 17 punten uit 17 wedstrijden.