Jelle Van Damme herleeft bij Antwerp: “Champagnevoetbal, wat is dat voor een flutwoord?”

Hij had een langere aanpassingsperiode nodig dan hij zelf had verwacht. Maar vandaag is Jelle Van Damme op topniveau en op weg om Antwerp naar Play-off 1 te loodsen. Met zijn ploeg oogst hij lof voor de resultaten, minder voor de manier van spelen. “Kijk naar Club Brugge: dat is een machine. Die ploeg zit goed in mekaar en heeft automatismen, maar zij spelen ook realistisch voetbal.”

Het is nog maar één keer gebeurd: een ploeg die zich in het eerste jaar na de promotie van eerste naar tweede klasse plaatst voor Play-off 1. Maar Antwerp is goed op weg om het kunstje van STVV in 2009-2010 ...