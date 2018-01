Waarom willen machinisten de NMBS verlaten? En hoeveel kunnen ze meer verdienen in de privésector?

Steeds meer treinbestuurders van de NMBS kiezen ervoor om over te stappen naar het goederenvervoer bij een privébedrijf. De hoofdreden daarvoor is dat het loon bij die bedrijven aanzienlijk hoger ligt en de bestuurders er ook veel meer extralegale voordelen hebben. Maar de jobs verschillen dan ook aanzienlijk. “Treinbestuurder zijn in het goederenvervoer is zwaarder dan bij de NMBS”, klinkt het.