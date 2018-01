Anderlecht scoort niet tegen Heerenveen in flauwe oefenmatch

Anderlecht heeft zijn laatste oefenmatch op stage in La Manga, tegen het Nederlandse Heerenveen, afgesloten met een 0-0. Ondanks overwicht kwam Anderlecht niet tot scoren tegen de club uit Friesland. Vrijdag zit de stage van paars-wit er helemaal op, dan keren de Brusselaars terug naar België.

Lees hier het stagedagboek van Anderlecht (N+)!

Opvallende toeschouwer in de tribune was de Duitse ex-topschutter Miroslav Klose. Hij werkt tegenwoordig als Duits beloftenbondscoach bij de U17. Hij zag hoe Anderlecht sterk begon aan de wedstrijd, na 16 minuten deed Josue Sa de netten trillen maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens offside. Met de rust in zicht kwam Heerenveen beter in de match, maar Boeckx hield zonder veel moeite zijn netten schoon. 0-0 halfweg, een logische tussenstand

Ook in de tweede helft werd niet gescoord, na één lange geeuw kwam Anderlecht twintig minuten voor tijd toch nog dicht bij de winning goal. Heerenveen-speler Schaars ging in de fout, Amuzu kon niet profiteren. Zo eindigde de laatste oefenmatch voor paars-wit op Spaans grondgebied op een 0-0.

Anderlecht speelde met: Boeckx (68’ De Jong), Sa (46’ Spajic), Dendoncker (68’ Dante), Deschacht (82’ Dauda), Chipciu (46’ Appiah), Kums (68’ Corryn), Trebel (68’ Saelmaeckers), Hanni (68’ Kayembe), Saief (68’ Amuzu), Gerkens (68’ Gerkens), Teodorczyk (46’ Ganvoula)