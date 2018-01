Francis Coquelin verlaat Arsenal voor Valencia

De Franse verdedigende middenvelder Francis Coquelin verlaat Premier League-club Arsenal om bij de Spaanse eersteklasser Valencia aan de slag te gaan. Bij de huidige nummer drie uit de Primera Division ondertekende hij een contract tot medio 2022, zo maakte Valencia donderdag bekend.

In het contract van de 26-jarige voormalige jeugdinternational is een opstapclausule van tachtig miljoen euro opgenomen. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel twaalf miljoen euro, Valencia zou veertien miljoen euro op tafel gelegd hebben om hem los te weken in het Emirates Stadium, waar hij bij het Arsenal van landgenoot Arsène Wenger niet op een basisplaats kon rekenen.

Voor Coquelin is het nog maar de eerste definitieve transfer in zijn profcarrière. De middenvelder doorliep nog even de jeugdreeksen van de Gunners, die hem in 2008 hadden overgenomen van Stade Lavallois, de club uit zijn geboortestad Laval. Coquelin kwam in Londen al snel in de A-kern terecht, maar helemaal doorbreken lukte er nooit. Hij werd achtereenvolgens dan ook uitgeleend aan Lorient, Freiburg en Charlton Athletic.

In Spanje is Valencia na enkele magere jaren aan een uitstekend seizoen bezig. Zonder de aan Deportivo uitgeleende Zakaria Bakkali, maar met de van Manchester United gehuurde Braziliaanse Belg Andreas Pereira in de rangen staat de club halverwege de competitie op een knappe derde plaats, op twee punten van de tweede plaats van Atlético. FC Barcelona is ongenaakbaar leider met negen punten voorsprong op de eerste achtervolger en lijkt nu al op weg naar de landstitel.