Geert is blind maar dat houdt hem niet tegen om samen met lotgenoten muziek te maken

Asse -

Hij wil vooral dat ze zich die lessen ­herinneren. En niet dat die leraar zo buitengewoon was. Maar wat Geert ­Maeckelbergh (44) presteert, is best uniek. Als blinde geeft hij muziekles op een school waar blinde, maar vooral ook autistische jongeren komen. “Wat ik doe, is voor velen buitengewoon, maar dat ligt louter aan het feit dat men zoiets niet verwacht van iemand met een beperking.”