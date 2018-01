Antwerp speelt in oefenmatch bewust met tien (!) man, maar wint toch

Antwerp speelde voor de tweede dag op rij een oefenwedstrijd, maar dit keer was de tegenstander van meer bescheiden niveau. Het lokale CD Torrevieja komt uit in de Spaanse vijfde klasse. Dat mocht dus weinig problemen opleveren voor de Great Old. In de tweede helft stuurde coach Laszlo Bölöni zelfs maar tien spelers het veld op. Antwerp won uiteindelijk eenvoudig met tien man.

Volg hier de stage van Antwerp op de voet in het stagedagboek (N+)!

Toch was de eerste helft geen overrompeling van Antwerp. De vermoeidheid van de lange stage en de wedstrijd van een dag eerder kruipt stilaan in de benen. Laszlo Bölöni koos net als tegen Heidenheim voor een aanvallend ingestelde omgekeerde driehoek op het middenveld. Antwerp stond wel zonder veel moeite te doen al bij de rust 2-0 voor. Eerst had Van Damme nog op de lat gekopt, maar toen de linksachter Haroun in het straatje stuurde, maakte die er 1-0 van. Op slag van rust was het Matheus die een voorzet van Buta binnenkopte.

Omdat het wat te vlot ging en er te weinig intensiteit was naar de zin van Laszlo Bölöni besliste de eigenwijze coach om de tweede helft met maar tien spelers aan te vatten. Laurent Mendy bleef binnen, maar werd niet vervangen. Een goede oefening en ook een manier om het niveauverschil tussen de twee ploegen te compenseren. Terwijl Bölöni voor de rust nog op een stoeltje in de tribune zat, ging hij nu langs de lijn staan om zijn spelers achter de veren te zitten. Met tien man moesten ze constant druk vooruit zetten op de verdedigers van Torrevieja. Lopen zouden ze doen, de jongens van Antwerp. Het zorgde ervoor dat de spelers van Antwerp meer meters aflegden.

Het eerste half uur na rust was het door de ingreep van Bölöni werkendag voor de spelers van Antwerp. Maar de laatste twintig minuten kon Torrrevieja het ook met elf tegen tien niet meer belopen waardoor de score nog opliep tot 4-0Meteen de eerste goals in het shirt van Antwerp voor nieuwkomers Egor Nazaryna en Jonathan Pitroipa. Owusu kwam niet in actie omdat hij wat hinder ondervond aan de knie.

ANTWERP: Debaty – Buta (79’ Achter), Sall (72’ Randriambololona), Borges (60’ Ghandri), Van Damme (60’ Corryn) - Nazaryna, Haroun (79’ Jaadi), Yatabaré – Habran (75’ Ardaiz), Mendy (45’ niemand), Hairemans (60’ Pitroipa).

DOELPUNTEN: 8’ Haroun 1-0, 44’ Borges 2-0, 71’ Nazaryna 3-0, 74’ Pitroipa 4-0.