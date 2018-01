Politie zoekt mensen achter bloederige affiches in Antwerpen. Activist waarschuwt: “Meewerken is alleen beter voor de politie zelf, nooit voor u”

Antwerpen - Vorige maand doken plots opvallende afficheborden op in het centrum van Antwerpen. Actiegroep Maak Plaats! wilde daarmee het beleid rond fietsers en hun veiligheid in de stad aanklagen. De politie is op zoek naar degenen die de aanplakbiljetten hebben opgehangen, maar dat is tegen het zere been van activist Peter Terryn. Hij roept betrokkenen op niet met de politie te praten. “Meewerken is alleen beter voor de politie zelf, nooit voor u.”

Op de enigszins morbide affiches is een auto te zien die net een fietser heeft aangereden. “Met de fiets was u er al geweest”, valt boven het bebloede slachtoffer te lezen. Daaronder staat groot “Maak plaats!”, een heldere boodschap maar ook de naam van de actiegroep die verantwoordelijk is voor de borden. De campagne is deels bedoeld om het rijgedrag van sommige automobilisten aan te kaarten, maar ook om te ageren tegen het mobiliteitsbeleid van de stad, dat volgens het collectief verkeerd is. “Het beleid beschouwt fietsers schuldig aan hun eigen onveiligheid”,klonk het eerder.

De politie is een onderzoek gestart naar degenen die de affiches hebben opgehangen, aangezien daar geen toestemming voor werd gevraagd. Activist Peter Terryn is daar niet over te spreken. Op Facebook waarschuwt hijdat de politie het sociale medium afstruint naar mensen die een persbericht van Maak Plaats! hebben verspreid. “Die mensen worden uitgenodigd voor een verhoor”, schrijft hij.

Op dit moment wens ik geen verklaring af te leggen

Daar blijft het echter niet bij. Terryn geeft tips aan mensen die opgeroepen worden voor verhoor: leg geen verklaring af, geef geen namen van betrokkenen, geef de politie geen bewijsmateriaal en geef niet toe aan intimidatie, klinkt het onder meer. “Zeg gewoon ‘Ik wil het onderzoek niet tegenwerken, maar op dit moment wens ik geen verklaring af te leggen.’ De politie moet dat zonder meer aanvaarden.”

In een reactie aan Nieuwsblad.be laat Terryn weten drie personen te kennen die door de politie verhoord werden naar aanleiding van de affiches. Zij hebben allen aangegeven geen verklaring te willen afleggen.

Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor mensen die iets willen verkopen

Terryn draagt de actievoerders een warm hart toe, zegt hij. De activist voerde al eerder actie voor de veiligheid van fietsers in Antwerpen, iets wat nog altijd “een groot probleem” is. Terryn kan niet begrijpen dat de politie mensen lastigvalt die via affiches problemen met de verkeersveiligheid aankaarten. “Het is bijzonder vreemd dat de publieke ruimte vol hangt met reclame en neon voor de verkoop van goederen”, verklaart hij. “Bijvoorbeeld nu met het autosalon wordt er volop reclame gemaakt voor de verkoop van auto’s. Die vormen een gigantisch probleem voor het milieu. Maar als je een affiche voor de verkeersveiligheid ophangt, riskeer je een boete. Alsof de vrijheid van meningsuiting alleen geldt voor mensen die iets willen verkopen.”

Het lijkt erop alsof de autoriteiten het debat over de problematische mobiliteit in Antwerpen in de kiem willen smoren, klinkt het verder.

GAS-boete

De politie bevestigt dat er een onderzoek is ingesteld naar de affiches, omdat de verantwoordelijken geen toestemming hebben gevraagd om de borden op te hangen. De daders riskeren een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

De affiches moesten verwijderd worden -volgens Terryn gaat het om zo’n 200 stuks- en dat brengt kosten met zich mee. Die worden betaald met belastinggeld, dus het zou fijn zijn als de verantwoordelijken ervoor kunnen opdraaien, stelt een politiewoordvoerder. Aangezien het onderzoek nog loopt, kon de politie geen uitspraken doen over de hoogte van de gemaakte kosten.