Axel Witsel verliest met Tianjin Quanjian oefenpot van St. Pauli

Het Chinese Tianjin Quanjian heeft donderdag in het Zuid-Spaanse Coin in een oefenwedstrijd met het kleinste verschil (1-0) verloren van de Duitse tweedeklasser FC St. Pauli.

Aziz Bouhaddouz scoorde na 31 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij de club uit Hamburg verschenen Sami Allagui (ex-Anderlecht) en Waldemar Sobota (ex-Club Brugge) aan de aftrap, zij werden respectievelijk bij de rust en in de loop van de tweede helft gewisseld. Aanwinst Thibaud Verlinden stond nog niet op het wedstrijdblad. Bij Tianjin kwam Axel Witsel in de tweede helft Alexandre Pato vervangen.

Witsel en co vertoeven momenteel in de buurt van Marbella om het nieuwe seizoen in de Chinese Super League voor te bereiden. Dat gaat traditioneel in het voorjaar van start.