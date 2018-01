Finalist ‘Holland’s got Talent’ ook in België verdacht van kindermisbruik

Het onderzoek naar een voormalig finalist van het tv-programma ‘Holland’s got Talent’, die verdacht wordt van kindermisbruik, wordt uitgebreid naar ons land. Belgische rechercheurs ontdekten een gebruikersnaam op het internet die één van de nepnamen zou zijn die de 25-jarige gitarist gebruikte.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie maakte donderdag tijdens een zitting in het proces tegen Lars de R. bekend dat beeldmateriaal uit zowel het Nederlandse als Belgische onderzoek wordt vergeleken. Samen met de Europese politiedienst Europol wordt er op die manier geprobeerd de identiteit van slachtoffers te achterhalen.

De R. werd in 2009 in Nederland bekend door zijn deelname aan de talentenjacht ‘Holland’s got Talent’. Dankzij zijn behendige gitaarspel bereikte hij de finale van de show. Vorige zomer werd de 25-jarige Nederlander aangehouden, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar kinderporno. Nu blijkt dat hij ook mogelijk slachtoffers in ons land maakte.

In het onderzoek zijn inmiddels dertien slachtoffers opgespoord, in Nederland, India en Kroatië.