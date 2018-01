Dit kreeg May (20) te horen toen ze bij Panos solliciteerde voor vakantiejob: “Oké, maar dan bij de afwas zodat de klanten u niet zien”

Een vakantiejob kon ze krijgen, maar dan moest May Mudawi (20) wel de afwas doen in het hok vanachter. Anders zou het meisje met Soedanese roots de klanten kunnen afschrikken. Het is maar één van de shockerende getuigenissen die kwamen bovendrijven toen een jonge Twitteraar opriep om ervaringen van racisme te delen. “Ik heb me afgevraagd wat er mis was met mij”, zegt May.