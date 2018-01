Anderlecht sluit stage af op groepsdiner, mét Stanciu: “Deal is zeker nog niet voor 99% rond”

De stage van Anderlecht loopt op zijn laatste benen. Paars-wit sloot donderdagavond het drukke weekje in La Manga af met een groepsdiner. Daarbij nog steeds Nicolae Stanciu, de transfer van de Roemeense middenvelder naar Sparta Praag zou volgens zijn manager voor 99% rond zijn, maar dat weerlegt Herman Van Holsbeeck. “Er is een hemelsbreed verschil tussen wat wij vragen en zij willen geven”, klinkt het bij Sporza.

Eerder deze week bevestigde Herman Van Holsbeeck in onze krant nog dat er wel degelijk gesprekken lopen met Sparta Praag over de transfer van Nicolae Stanciu, maar dat het bod van de Tsjechen (veel) te laag is. “Er lopen onderhandelingen over Stanciu, ja. Daarbij is het onmogelijk om al ons geld te recupereren. Soms win je bij transfers – zoals met de recordprijs voor Tielemans – en soms verlies je. Maar we zullen het verlies zo klein mogelijk houden. De Stan­ciu-deal kan in een uur beklonken zijn, maar momenteel is het bod van Sparta Praag wel te laag. Verhogen ze het niet, dan blijft hij of gaat hij elders. Er zijn nog andere geïnteresseerden”, klonk het woensdag.

Diezelfde boodschap herhaalde Van Holsbeeck in een interview met Sporza. “Het klopt zeker niet dat Stanciu al voor 99% rond is met Sparta Praag. Er is nog een hemelsbreed verschil tussen wat wij vragen en zij willen geven.” Hein Vanhaezebrouck rekent zeker nog op Stanciu, maar sakkert in hetzelfde interview dat hij “continu geblesseerd is”.