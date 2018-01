Man overleden nadat brandweer naar verkeerd adres rijdt

In het Nederlands Limburgse Slenaken, op de grens met Voeren, zijn zondag zeven gewonden gevallen bij een boerderijbrand. Meerdere brandweerwagens arriveerden in eerste instantie bij een woning aan de Oude Maastrichterweg in Gulpen terwijl ze aan de Maastrichterweg in Slenaken moesten zijn, een kleine tien kilometer verderop. De mannelijke bewoner van het huis is donderdag overleden.

In een vrijstaande woning aan de Maastrichterweg brak rond 9 uur brand uit. Het duurde niet lang of de vlammen sloegen uit het pand. Het vuur was zo hevig dat de brandweer niet naar binnen kon en vanaf buiten moest blussen. De omgeving werd afgezet.

De bewoonster van de boerderij (83) wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de man (88) werd door omwonenden, onder wie zijn pleegzoon, en de hulpdiensten uit het pand gered. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Politie Limburg meldde vandaag dat de man overleden is.

De bewoner uit #Slenaken, die zondagmorgen gewond raakte bij een woningbrand, is overleden. — Politie Limburg (@PolLimburg) 11 januari 2018

Bij de reddingspoging raakten vijf personen, onder wie drie politiemensen, lichtgewond. Zij werden ter plaatse door personeel van de ambulancedienst behandeld en konden daarna naar huis.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Drie omliggende woningen die direct in die rook lagen werden ontruimd. In de omgeving is asbest vrijgekomen. Dat wordt opgeruimd.

Adresverwisseling

Achteraf bleek dat de brandweer eerst naar de verkeerde straat was gereden, naar de Oude Maastrichterweg in Gulpen in plaats van naar de Maastrichterweg in deelgemeente Slenaken. De brandweer onderzoekt nog hoe dit precies is kunnen gebeuren. De woordvoerder bevestigt dat er als gevolg van de adresverwisseling vertraging is opgelopen bij het blussen van de brand. Hoeveel tijd er verloren is gegaan, is moeilijk te zeggen. Ondertussen heeft de politie het onderzoek naar het ontstaan van de brand op zich genomen.