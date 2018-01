Leerling verwondt schoolgenoten met bommetje op speelplaats

Izegem - Het puberaal gedrag van een leerling van het VTI in Izegem had donderdagmiddag kwalijke gevolgen voor zes schoolgenoten. Net nadat de directeur richtlijnen over de viering van de laatste honderd dagen had gecommuniceerd, gooide de leerling een bommetje op de speelplaats. “Een leerling liep brandwonden op, anderen hadden last van oorsuizingen”, vertelt directeur Jan Verbeke.

Schooldirecteur Jan Verbeke besliste - met de viering van de laatste 100 dagen van vorig jaar in het achterhoofd - om vroegtijdig maatregelen te treffen. Het traditionele feestje van de laatstejaars vindt pas volgende week plaats, maar de directeur merkte vorig jaar dat veel leerlingen al een week voordien in feeststemming verkeerden.

“Vorig jaar beleefden we een gelijkaardig incident”, zegt Verbeke. “Ook toen ontplofte een bommetje. Deze keer wilden we ons goed voorbereiden.”

Meer toezicht

Zo was er meer toezicht op de speelplaats en stuurde de directeur preventief een e-mail naar de ouders, de leerlingen en de leerkrachten, met daarin een reeks maatregelen. Om zijn woorden kracht bij te zetten, had Verbeke ook al een groep leerlingen toegesproken. Nog voor hij hetzelfde kon doen met een tweede groep, viel heel het plan in duigen.

“Rond 15 uur, op het einde van de speeltijd, stonden zeshonderd leerlingen onder de luifel toen weer een bommetje ontplofte”, zegt Verbeke. “Eén leerling liep daarbij brandwonden, anderen klaagden over oorsuizingen. Ze werden preventief naar het ziekenhuis gebracht.”

Vermoeden

De directeur kan voorlopig niet zeggen wie de dader is. “We hebben een vermoeden. We wachten af en wanneer we meer weten bekijken we in welke context dit is kunnen gebeuren.”

Het stadsbestuur van Izegem kiest sinds enkele jaren voor een strenger beleid voor de feesten rond de 100 dagen. Het koos voor een reglementering zoals die in Roeselare. Daar worden de ongemakken die de viering met zich meebrengt tot een minimum beperkt.

Nachtwinkels

“Bij ons waren er vroeger geen noemenswaardige incidenten, maar na een gesprek met de politie hebben we beslist om een gelijkaardig beleid te voeren”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Dat was vooral om het verbruik van alcohol aan banden te leggen, want nu zijn er meer nachtwinkels in Izegem dan vroeger.”

Die nachtwinkels mogen geen alcohol verkopen aan deelnemers van de 100 dagen. Daarnaast zijn ook vetstiften, fluitjes en voetzoekers uit den boze. Wie de regels overtreedt, riskeert een GAS-boete. De onbekende leerling die met bommetjes gooide, had die laatst genoemde richtlijn duidelijk nog niet begrepen.