Lawine bedekt toegangsweg tot skigebied met 250 meter lange ‘muur’ van sneeuw en ijs

Na de lawine in het Franse Bonneval-sur-Arc hebben de inwoners alle zeilen moeten bijzetten om wegen weer berijdbaar te maken. Op de weg die naar het dorpje op de grens met Italië leidt, kwam zoveel sneeuw terecht dat er bulldozers moesten worden ingezet om de weg weer vrij te maken. De ‘muur’ van ijs en sneeuw die door de lawine ontstond, is minstens zeven meter dik en strekt zich uit over een lengte van 250 meter.