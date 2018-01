Ze mag nog maanden ziekteverlof nemen, maar Gentse schooldirectrice gaat ondanks haar kanker weer aan de slag: “Ik liep thuis de muren op”

Ze hóéfde nog niet te gaan werken. Ze mocht perfect nog een aantal maanden extra ziekteverlof nemen, want ze heeft nog vier chemobehandelingen en een reeks bestralingen te gaan. Toch is borstkankerpatiënte Mania Van der Cam (50) sinds maandag weer aan de slag, in een nieuwe job nog wel. “Deze uitdaging zal me goed doen. Thuis liep ik de muren op.”