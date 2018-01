Volledige miljoenenbuit van juwelenroof in luxueuze Ritz-hotel is terug

Alle sieraden die woensdag werden gestolen bij de spectaculaire overval in het Parijse Ritz-hotel zijn terecht. Dat meldt BFM.tv.

Vijf gewapende overvallers stormden woensdagavond de juwelierszaak in het luxueuze Ritz-hotel in Parijs binnen. De dieven sloegen met bijlen de vitrines in en gingen ervandoor met een buit waarvan de waarde geschat wordt op maar liefst 4,5 miljoen euro.

De criminelen kwamen echter niet ver met de miljoenenbuit. Drie van de vijf overvallers konden vlak na de diefstal worden gearresteerd. Zij hadden de volledige buit bij zij, meldt BFM.tv. Eerder vandaag werd bekend dat een deel van de buit zou zijn teruggevonden.

Twee overvallers wisten te vluchten, de een per scooter, de ander per auto. De Renault die door de laatstgenoemde werd gebruikt, werd donderdag door de politie ontdekt in Sannois, in het departement Val-d’Oise.