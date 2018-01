Buste van ‘massamoordenaar’ Leopold II gestolen uit park

Vorst / Brussel - Het borstbeeld van koning Leopold II in het Dudenpark werd in de nacht van woensdag op donderdag van zijn sokkel gehaald. Het duurde niet lang voor de diefstal werd opgeëist door activisten die het koloniale verleden op de korrel nemen.

Wandelaars in het Dudenpark kekendonderdagochtend verbaasd op bij het zien van de lege sokkel van Leopold II. Met zwarte stift werd volgende boodschap achtergelaten: ‘Congo vrije staat. Verduidelijkende tekst rond de Congolese horror is hier nodig’. Al snel bleek dus dat het om een actie ging van mensen die het koloniale verleden op de korrel nemen. De daders maakten zich vrij snel bekend. De Franstalige openbare omroep RTBF kreeg een persbericht van het collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED). In dat bericht gaf het de diefstal toe. “En hoewel we tegen geweld zijn, moesten we hier wel radicaal optreden omdat een debat over standbeelden ter ere van het koloniale verleden steeds uit de weg wordt gegaan door de machthebbers”, aldus het collectief.

Dood miljoenen mensen

“Het gaat hier nochtans om een duistere bladzijde uit onze geschiedenis. Dit is regelrechte struisvogelpolitiek en druist in tegen de waarden van een maatschappij die zich democratisch durft te noemen. Leopold II is verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen. Hem blijven verheerlijken zal een rem blijven zetten op alle pogingen om intercommunautaire gesprekken te voeren op een vredevolle manier.”

Uit de rest van het bericht valt op te maken dat het collectief het niet bij deze ene actie zal laten. “De openbare ruimte is namelijk vervuild door soortgelijke monumenten of straatnamen. Dit rijt wonden open. We hopen dan ook dat er een debat volgt.”

Het is niet de eerste keer dat Leopold II ten prooi valt aan vandalen. Het grote beeld van de voormalige vorst aan het Troonplein werd in 2008, 2013 en 2015 al eens besmeurd. En ook in Bergen en Oostende werden beelden van Leopold II al beschadigd. Burgemeester van Vorst Marc-Jean Ghyssels (PS) is niet te spreken over de diefstal. “Dit is puur vandalisme dat wordt afgedaan als een humanitaire daad. Het is niet door het verwijderen van een borstbeeld dat de fouten uit de geschiedenis worden rechtgetrokken.” Er werd een onderzoek gestart naar de daders.