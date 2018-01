Auto op de kop en twee gewonden bij zwaar ongeval op de E17

Kortrijk - Op de E17 richting Frankrijk is donderdagavond ter hoogte van Kortrijk een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij twee voertuigen betrokken raakten. Eén van de voertuigen belandde daarbij op zijn dak.

Het ongeval gebeurde toen er omstreeks 20.45 uur vertraagd verkeer was net voorbij de oprit Kortrijk-Oost en een Opel Corsa achteraan aangereden werd door een Nissan terreinwagen. Door de klap belandde de Opel Corsa op zijn dak in de graskant, net naast de invoegstrook van de oprit.

Omstaanders stopten en probeerden de wagen terug recht te zetten, maar slaagden daar niet in, waardoor de brandweer ter plaatse kwam om de passagierster uit het voertuig te helpen. Zowel de passagierster als de bestuurder werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de terreinwagen bleef ongedeerd. Door het ongeval was een tijdlang zowel de invoegstrook als de rechtse rijstrook richting Frankrijk afgesloten. Omstreeks 22.15 uur was de snelweg terug volledig vrij.