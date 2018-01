Het eerste interview van Coucke sinds de koop van Anderlecht: “Nog geen woord met Van Holsbeeck gewisseld”

Het bloed dat door zijn aderen stroomt is nog altijd groen-rood-geel. De transfusie naar paars-wit bloed gebeurt pas op 1 maart. Toch is Marc Coucke (52) op stage in Spanje wel begonnen aan zijn afscheidstournee bij KV Oostende, zijn ‘weireldploegsje’. Maar welke bijnaam hij Anderlecht straks gaat geven als hij er voorzitter is… Dat wil Coucke nog niet zeggen

Het gaat er weer erg vrolijk aan toe bij KV Oostende. Als Marc Coucke in de buurt is, is een streepje muziek nooit veraf. “Voor mij is de stage één van de leukste weken van het jaar”, zegt Coucke. “Gisteren ...