Rode Duivels genieten in mooi gezelschap van avondje NBA in Londen

Het NBA-circus verhuisde deze week van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk, want de Boston Celtics namen het donderdagavond op tegen de Philadelphia 76’ers voor hun jaarlijkse wedstrijd in de 02 Arena in Londen. De topmatch bracht heel wat mooi volk op de been, zo ook de Rode Duivels Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld. Die genoten nog van een laatste dagje vrijaf, want dit weekend staan er weer Premier League-wedstrijden op het programma!