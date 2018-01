Vrouw raakt op tijd uit brandend huis, kat haalt het niet

Drogenbos - Een huis in het centrum van Drogenbos is onbewoonbaar verklaard na een hevige brand. De oudere bewoonster raakte tijdig met haar hond naar buiten, maar voor haar kat kwam alle hulp te laat.

Een oudere dame uit Drogenbos moet tijdelijk elders verblijven na een zware brand in de keuken van haar driegevelwoning langs de Grote Baan. Om 21 uur hoorde ze een luide knal in de keuken. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was, bleek haar koelkast in brand te staan. De vrouw zocht haar hondje, waarna ze zo snel mogelijk naar buiten ging. Op het muurtje van de oprit wachtte ze op hulp. De brand werd opgemerkt in restaurant Kzeg A Moda aan de overzijde van de straat, van waaruit de hulpdiensten werden verwittigd. Ook andere buurtbewoners sloegen alarm.

Ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West en het korps van Brussel kwamen ter plaatse. Bij hun aankomst sloegen aan de achterkant de vlammen uit het raam van de keuken op de eerste verdieping. De Brusselse brandweerlui zetten de ladderwagen, maar gingen ook naar binnen om het vuur te bestrijden. Ze kregen de brand vrij snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. “Door de isolatie aan de koelkast en het vele houtwerk, kon het vuur zich zeer snel verspreiden”, zegt burgemeester Alexis Calmeyn, die net als schepen Myriam Claessens ter plaatse kwam. “Op de eerste verdiepingis er brandschade. Op de gelijkvloerse en de tweede verdieping is er schade door de rook en he bluswater. De woning is onbewoonbaar verklaard, en we hebben de wachtploeg van de gemeente opgebeld om de woning af te sluiten met planken.”

De bewoonster, een alleenstaande vrouw, bleef ongedeerd. De brandweer trof wel nog een dode kat aan in de woning. “De dame kan terecht in het rusthuis Palmyra hier in onze gemeente. Daar kan het verplegend personeel haar ook opvolgen indien nodig”, aldus de burgemeester. “Haar hondje kan terecht bij een vriendin.” Vandaag zou de dame bij familie terechtkunnen voor opvang.

Door de brand was de Grote Baan twee uur afgesloten voor het verkeer.