De opleiding voor poetsvrouwen die twee weken duurt en 2.500 euro kost

Naast het klaarstomen van butlers voor de rijken van deze wereld, start de Belgische Butlerschool nu ook met het ­opleiden van luxepoetshulp. “Zonder afbreuk te doen aan het werk van de gewone poetsvrouwen, maar werken in dergelijke huishoudens vraagt toch nog iets meer kennis.” Lees: Boheems kristal stop je niet in de vaat, en een houten tafel uit de 17de eeuw ga je niet te lijf met een gewone allesreiniger.

Al vijf jaar traint de Belgische Butlerschool personeel dat intussen aan de slag is in Hongkong, Los Angeles, Monaco of ook in het iets dichtere Sint-Martens-Latem. “We zitten in alle uithoeken van de ...