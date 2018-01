Experts branden ‘mystery calls’ af: “Doodgeboren kind”

Donderdagavond keurde de Kamer de mystery calls goed. Sociale inspecteurs kunnen voortaan een onderzoek voeren naar discriminatie op de arbeidsmarkt zonder daarbij hun identiteit te moeten bekendmaken. “Maar dat zal dode letter blijven”, zegt Sarah Scheepers van het actieplatform Praktijktesten Nu.

De regering legt de arbeidsinspectie zware voorwaarden op voor ze tot mystery calls kan overgaan. De inspecteurs hebben schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur, er moet een klacht zijn geweest, er moeten objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie, …

Het platform Praktijktesten Nu valt ook over de datamining die de regering erbij wil. “Dat systeem bestaat gewoon nog niet”, zegt Scheepers. “Bovendien zijn de federale data beperkt, dus gefundeerde conclusies kunnen er niet uit getrokken worden.”

Het platform heeft de vergelijking gemaakt met de mystery calls die de economische inspectie kan doen tegen oneerlijke handelspraktijken. “Die kan zonder bijkomende voorwaarden mystery calls inzetten, de arbeidsinspectie moet aan meer dan tien voorwaarden voldoen. De mystery calls dreigen een doodgeboren kind te worden.”

Ook arbeidsmarkt­econoom Stijn Baert (UGent) heeft zijn bedenkingen bij het systeem. “Ik ben voorstander van goed doordachte mystery calls en dit zijn er geen”, zegt hij. “De hele procedure is bijzonder omslachtig, met toestemming van het gerecht enzovoort. Om discriminatie écht terug te dringen, moet je de pakkans en de opgelegde straffen verhogen. Als je enkel in actie schiet na een klacht, dan is de pakkans zo goed als ­nihil.”

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ­verdedigt zijn maatregel. “Er zijn veel voorwaarden ingebouwd om te vermijden dat een ­heksenjacht ontstaat”, zegt hij. “Elke sector doet bovendien aan zelfcontrole. De mystery calls zijn een laatste toevlucht.”