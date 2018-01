Landbouwer (75) sterft onder eigen tractor: “Dit is een verschikkelijke klap”

Knokke-Heist - Een bezoekje aan de buren liep gisteren tragisch af voor een landbouwer uit Knokke-Heist. Toen Robert Vandepitte (75) terug naar zijn eigen boerderij reed met zijn tractor, ging het helemaal mis. De man werd onwel en kwam vervolgens onder zijn voertuig terecht. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. “Hij had groene vingers. Landbouw was zijn grote hobby”, vertelt zijn vrouw Denise.

Het tragische ongeval gebeurde iets voor 11 uur op de boerderij van slachtoffer Robert Vandepitte (75) langs de Heistlaan. De man, die als hobby aan landbouw deed, kwam met zijn tractor net terug van een bezoek aan de buren. Hun landgoed ligt net als dat van Vandepitte en zijn vrouw aan het einde van een lange oprit die begint in de Heistlaan.

Maar plots ging het mis. Vandepitte, die om gezondheidsredenen al op zijn 55ste met pensioen ging, werd onwel en viel uit zijn tractor. Omdat hij op dat moment op een oneffen plateau reed, kantelde de tractor ook nog eens op het slachtoffer. Daardoor raakte hij gekneld onder het gevaarte. Voor Vandepitte kon geen enkele hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

“Enorm geschrokken”

“Een verschrikkelijke klap. Ik besef het nog niet goed”, reageerde zijn vrouw Denise Lierman gisteren. “Zowel ik als onze kinderen zijn enorm geschrokken. Ik heb het niet zien gebeuren, maar de buren kwamen het ons in allerijl vertellen. Hij ging er vaak op bezoek, want we komen goed overeen met hen. Ondertussen hadden zij de hulpdiensten al opgeroepen.” De brandweer kon de tractor enkel een beetje opheffen. Het kwaad was al geschied.

In april 2017 vierde Robert Vandepitte (midden links) nog zijn 50ste huwelijksverjaardag. Foto: jve

Voor Vandepitte was landbouw na zijn pensioen zijn voornaamste bezigheid. Hij kweekte aardappelen, tarwe en maïs. “Hij deed dat heel graag en was er elke dag wel een beetje mee bezig”, vertelt zijn vrouw verder. “Het was een gedreven man die moeilijk kon stilzitten. Robert had groene vingers. Zo ging hij ook regelmatig zijn bomen snoeien.”

Na zijn schoolloopbaan en legerdienst was Vandepitte arbeider. In april 2017 vierden zijn vrouw en hij nog hun vijftigste huwelijksverjaardag samen met de hele familie, al is dat een schrale troost.

“Ik ben blij dat we dan nog eens met de hele familie samen waren en we ons gouden huwelijksjubileum nog hebben kunnen vieren”, zegt Lierman.

“Hoe het nu verder moet met mij, weet ik nog niet. Het zal even duren voor ik deze schok te boven ben. Maar uiteindelijk moeten we verder. Willen of niet.”

Geen onderzoek

Het parket voert geen verder onderzoek omdat de omstandigheden van het tragische ongeval duidelijk zijn.