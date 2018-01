Oudste profvoetballer ter wereld weet van geen ophouden en verlengt contract

Kazuyoshi Miura heeft zijn contract verlengd bij de Japanse tweedeklasser Yokohama FC. Niets bijzonders, ware het niet dat Miura 51 wordt in februari en zich sinds 5 maart 2017 de oudste profvoetballer aller tijden mag noemen. Op die dag pakte hij het record af van de Engelse legende Sir Stanley Matthews.

Miura verliet op zijn vijftiende school om profvoetballer te worden in Brazilië. Straks begint hij aan zijn drieëndertigste seizoen. Miura voetbalde in landen op vier continenten (Brazilië, Japan, Italië, Kroatië, Australië) en is ook recordinternational (89) en topschutter aller tijden (55) van zijn land. In 1993 beleefde hij zijn finest hour toen hij tot Aziatisch Speler van het Jaar werd gekozen. Zijn oudere broer Yasutoishi was ook profvoetballer, maar bond de schoenen aan de wilgen op amper 38-jarige leeftijd.