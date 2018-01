“Waarom komen al die mensen uit klotelanden naar hier?” Trump weer onder vuur na uitspraak

Donald Trump ligt alweer onder vuur na een controversiële uitspraak, dit keer achter gesloten deuren. Tijdens een ontmoeting met wetgevers in het Oval Office donderdag, zou de president van de Verenigde Staten gefrustreerd gevraagd hebben: “Waarom komen al die mensen uit klotelanden naar hier?” Volgens Democraten is dit het bewijs dat de president een racist is.

Enkele wetgevers stelden voor om de bescherming van immigranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen te herstellen, als onderdeel van een deal tussen verschillende Democraten en Republikeinen. Dat zeggen twee mensen die geïnformeerd werden over de vergadering.

President Trump zou volgens hen gereageerd hebben met: “Why are we having all these people from shithole countries come here?” of “Waarom hebben wij al die mensen uit klotelanden die naar hier komen?” Hij zou ook gezegd hebben: “Waarom hebben we meer Haïtianen nodig? Take them out.” Daarna zou hij gesuggereerd hebben dat de VS meer mensen uit landen als Noorwegen zou moeten binnenbrengen.

De wetgevers zouden geschokt hebben gereageerd. Eerder op de dag, in telefoongesprekken, was Trump volgens medewerkers nog positief over de deal, maar tijdens de vergadering veranderde hij zijn standpunt en leek hij niet geïnteresseerd.

Senators Lindsey Graham (Republikeinen) en Richard Durbin (Democraten) gingen ervan uit dat zij alleen een gesprek zouden kunnen hebben met Trump, en waren verrast toen onder anderen ook Republikeinen Bob Goodlatte en Tom Cotton, die veeleer anti-immigratie zijn, aanwezig bleken te zijn.

Honderdduizenden moeten land verlaten

Deze week kondigde het Witte Huis aan dat het de bescherming van burgers uit El Salvador zou schrappen. Dat zou betekenen dat ongeveer 200.000 immigranten het land zouden moeten verlaten. Tot nu toe waren zij, net als honderdduizenden anderen die als kinderen illegaal het land binnenkwamen, onder het programma ‘Deferred Actions for Childhood Arrivals’ verzekerd dat ze konden naar school gaan of werken zonder de angst voor deportatie.

Het voorstel is een onderdeel van onderhandelingen met het Congres voor een immigratiedeal. Trump zou ook het loterijsysteem en andere aspecten van het huidige immigratiebeleid willen wijzigen, omdat die de “economie schaden en terroristen in het land binnenlaten”.

Woordvoerder verdedigt standpunt

Een woordvoerder verdedigde Trumps standpunt over immigratie in het algemeen, zonder in te gaan op deze specifieke uitspraken. “Bepaalde politici kiezen om te vechten voor andere landen, maar president Trump zal altijd vechten voor het Amerikaanse volk”, zei woordvoerder Raj Shah. “Zoals andere landen die immigratie hebben gebaseerd op verdiensten, vecht president Trump voor permanente oplossingen die ons land sterker maken door diegenen welkom te heten die kunnen bijdragen aan onze maatschappij, onze economie kunnen doen groeien en kunnen integreren in ons geweldige land.”

Volgens een recent rapport in The New York Times zou Trump eerder ook gezegd hebben dat mensen van Haïti “allemaal aids hebben” en dat mensen van Nigeria nooit “naar hun hutten zouden terugkeren” in Afrika als ze visums zouden krijgen voor de VS. Maar volgens persverantwoordelijke van het Witte Huis Sarah Sanders zou dat rapport vals geweest zijn.

“Bewijs dat hij racist is”

De nieuwe uitspraken van de president worden niet ontkend door het Witte Huis.

Volgens Democraten bewijzen ze dat Trump een racist is. Velen drukten hun ongenoegen uit via Twitter, en vroegen hun Republikeinse collega’s de uitspraken te verwerpen:

(Lees verder onder de tweets)

Donald Trump is a cowardly racist who has no business being the President of the United States. Shame on him and those who don't hold him accountable. https://t.co/pXY1JOjpay — Bonnie WatsonColeman (@RepBonnie) 11 januari 2018

Racist attitudes lead to racist policies.



Trump is the Republican standard-bearer. @SpeakerRyan: what are you going to do?https://t.co/qx1b7mRKyB — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 11 januari 2018

This is racism, plain and simple, and we need to call it that. My Republican colleagues need to call it that too. https://t.co/HxmBSxFSYH — Rep. Tim Walz (@RepTimWalz) 11 januari 2018

America's president is a racist and this is the proof. His hateful rhetoric has no place in the @WhiteHouse



Every single Republican must denounce these comments now. https://t.co/9eOyAcAxeF — Jim McGovern (@RepMcGovern) 11 januari 2018

Just when you thought Donald Trump could not get any more racist, he digs down to an even deeper low. These vile comments are unacceptable and unbecoming of the Presidency. It is time for my Republican colleagues to say so. Enough is enough. Silence is complicity. pic.twitter.com/3lgH1uWhaq — Jan Schakowsky (@janschakowsky) 11 januari 2018

Republikeins Senator Orrin Hatch reageerde vrij snel: “Ik kijk ernaar uit om een meer gedetailleerde uitleg te krijgen over de uitspraken van de president. Een deel van wat Amerika zo speciaal maakt, is dat we de beste en slimste mensen ter wereld verwelkomen, ongeacht van het land waar ze vandaan komen.”

Verschillende andere Republikeinen hebben intussen ook negatief gereageerd.

Mia Love, de eerste Haïtiaanse-Amerikaanse verkozene in het Congres, vroeg Trump zich te verontschuldigen voor zijn beledigende uitspraak. “De opmerkingen van de president zijn gemeen, verdelend, elitair en druisen in tegen de waarden van ons land”, zei de wetgeefster. “Dit gedrag is onaanvaardbaar van de leider van onze natie. De president moet zich verontschuldigen tegenover zowel het Amerikaanse volk als tegenover de landen die hij zo moedwillig verguisde.”

De Republikeinse gouverneur van Ohia, John Kasich, reageerde op Twitter:

Ook de voormalige gouverneur van Florida, de Republikein Jeb Bush, broer van voormalig president George W. Bush, veroordeelde Trumps uitspraak op Twitter:

Tim Scott, de enige Afrikaans-Amerikaanse Republikeinse senator, noemde de uitspraken “op zijn zachtst gezegd teleurstellend”: “De Amerikaanse familie is geboren uit immigranten die ontsnapten aan vervolging en armoede en op zoek gingen naar een betere toekomst. Onze kracht ligt in onze diversiteit, inclusief zij die naar hier kwamen uit Afrika, de Caraïben en elke andere uithoek van de wereld. Die feiten negeren, betekent het mooiste deel van onze geschiedenis negeren.”

Republikeins senator James Lankford zei: “Als deze uitspraken waar zijn, dan zijn ze teleurstellend. Ik zou niet zo praten over landen, want ik geloof dat de mensen van die landen naar het beeld van God geschapen zijn en waarde en menselijke waardigheid hebben.”

Voormalig directeur van de CIA John Brennan tweette:

Een van de voornaamste advocaten die het inreisverbod van de president behandelen, Neal Katyal, zei: “De woorden van de president herinneren ons opnieuw hoe zijn on-Amerikaanse racistische ideologie een impact heeft op het beleid.”

Volgens Trump wordt zijn uitspraak buiten proportie opgeblazen door de media.