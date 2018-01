Bemanning van vermiste duikboot stierf meteen: “In 0,04 seconden geïmplodeerd”

De bemanning van de vermiste Argentijnse duikboot San Juan heeft niet afgezien. Dat blijkt uit een rapport van het US Office of Naval Intelligence, de Amerikaanse inlichtingendienst van de marine. De duikboot zou in amper 40 milliseconden geïmplodeerd zijn.

Navy Lookout, dat zichzelf omschrijft als een onafhankelijke online campagne om de Britse marine te promoten, lekte een samenvatting van het rapport op Twitter.

Analysis of Acoustic Detection of the loss of the Argentine Submarine #ARASanJuan by US Office of Naval Intelligence pic.twitter.com/UCHjR8jQae — NavyLookout (@NavyLookout) 10 januari 2018

Volgens het rapport, dat akoestische signalen van de duikboot analyseerde, implodeerde de San Juan op 15 november – de dag waarop de boot vermist raakte – op een diepte van 389 meter. De energie die daarbij vrijkwam, kwam overeen met de explosie van 5.670 kilo TNT op die diepte.

De complete vernietiging door de druk van de zee duurde amper 40 milliseconden of 0,04 seconden. “Dat is de helft van de minimale tijd die nodig is om een gebeurtenis cognitief te registreren”, staat in het rapport. “Hoewel de crew mogelijk wist dat er een implosie zat aan te komen, hebben ze dus nooit geweten dat de duikboot inderdaad ineen klapte. Ze zijn niet verdronken, hebben geen pijn ervaren. Hun dood was onmiddellijk.” Na de implosie zonk de boot naar de zeebodem.

Er waren 44 bemanningsleden aan boord.

Oorzaak nog onbekend

De oorzaak van de ramp is nog steeds onduidelijk. Op 15 november meldde de kapitein via radiocontact een kortsluiting en smeulende brand in het batterijsysteem van de duikboot, die het gevolg zouden geweest zijn van de instroming van zeewater in het ventilatiesysteem van een batterijtank. Daarna ging alle contact verloren. De Argentijnse marine maakte op 22 november bekend dat ze op die dag een explosie had geregistreerd.

De woordvoerder van de Argentijnse marine, Enrique Balbi, zei midden december al dat hij het document had gelezen en er rekening mee hield, maar dat het slecht één indicatie was. “Er is niets definitief. We sluiten niets uit.”