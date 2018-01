Een zin, twee keer goed nieuws: Eden Hazard brengt Chelsea-supporters in feeststemming

Eden Hazard was donderdagavond net als een heleboel andere voetbalsterren aanwezig in de O2 Arena in Londen voor de NBA-wedstrijd tussen de Boston Celtics en de Philadelphia 76’ers. Na afloop deed hij met één zinnetje overal ter wereld een feestje ontstaan bij Chelsea-supporters.

Het is al lang geen geheim meer dat Chelsea hard werkt aan nieuwe contracten voor Hazard en Courtois. Beide Rode Duivels worden al maanden gelinkt aan lucratieve transfers naar Madrid, maar tot nu toe kwam daar niets van in huis. Het lot van de Belgen lijkt aan elkaar verbonden te zijn.

“Het is nog maar net nieuwjaar geworden, dus we wachten nog enkele weken voor we aan tafel gaan zitten”, zei Courtois begin januari. “Ik ben gelukkig bij Chelsea en een deal is in de maak. Of het een afleiding was? Niet voor mij. Ik ben kalm en gefocust op Chelsea. Ik ben hier gelukkig. Of Eden en ik elkaar aanmoedigen bij te tekenen? Ja. Hij zegt dat hij tekent als ik dat ook doe, en ik zeg hem hetzelfde”

Dat werd gisterenavond bevestigd door Hazard zelf. “Ja, ik ga bijtekenen bij Chelsea maar eerst moet Thibaut tekenen. Daarna teken ik ook”, zei de Rode Duivel aan The Mirror. Al blijft het dus afwachten wie er uiteindelijk als eerste zal bijtekenen bij de Blues.

Het lijkt er dus op dat Real Madrid geen optie is voor de flankaanvaller, die bij Chelsea nu nog een contract heeft tot 2020. Eind december had zijn vader Thierry nog gezegddat Hazard een voorstel van Chelsea geweigerd had “om eventueel gevolg te kunnen geven aan de interesse van Real Madrid, waar hij zichzelf wel ziet spelen.”